Nike Tech
产品细节
- 反光标志
- 罗纹衣领
- 后领内里挂环设计
- 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。前片里料：100% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
