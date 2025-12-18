 
Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干机能风连帽衫 - 铁灰/笔尖灰黑色/黑

Nike Tech

Dri-FIT Shori 男子速干机能风连帽衫

¥1,199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干机能风连帽衫采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。超宽松版型，塑就时尚外观。衣身两侧和衣袖关键位置采用梭织覆面，衣袖搭配多个口袋（其中包含两个拉链口袋），增强实用性，适合城市穿着。


  • 显示颜色： 铁灰/笔尖灰黑色/黑
  • 款式： IF1342-068

产品细节

  • 刺绣标志
  • 风帽搭配弹性抽绳和绳扣设计
  • 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。拼接：100% 锦纶。前片里料：100% 棉 
  • 可机洗
