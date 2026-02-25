Nike Tech
Dri-FIT Shori 男子速干机能风连帽衫
10% 折让
Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干机能风连帽衫采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。超宽松版型，塑就时尚外观。衣身两侧和衣袖关键位置采用梭织覆面，衣袖搭配多个口袋（其中包含两个拉链口袋），增强实用性，适合城市穿着。
- 显示颜色： 铁灰/笔尖灰黑色/黑
- 款式： IF1342-068
产品细节
- 刺绣标志
- 风帽搭配弹性抽绳和绳扣设计
- 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。拼接：100% 锦纶。前片里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
