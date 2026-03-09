Nike Tech
Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟夹克
¥899
Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟夹克采用宽松版型，搭配弹性梭织面料，且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IU7635-010
其他细节
- 下摆和风帽搭配可调节抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度和包覆效果
- 宽松版型，便于叠搭
产品细节
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
