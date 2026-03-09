 
Nike Tech Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟夹克 - 黑/黑/黑

Nike Tech

Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟夹克

¥899
黑/黑/黑
米白/米白/黑

Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟夹克采用宽松版型，搭配弹性梭织面料，且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IU7635-010

¥899

其他细节

  • 下摆和风帽搭配可调节抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度和包覆效果
  • 宽松版型，便于叠搭

产品细节

  • 双向拉链
  • 拉链插手口袋
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
