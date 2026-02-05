Nike Tech Extreme 8
速干高尔夫手套（左手）
¥169
Nike Tech Extreme 8 速干高尔夫手套（左手）采用优质皮革打造，并在关键部位加入加固设计，提升耐用性。手套背部融入导湿速干且富有弹性的材质，助你保持干爽。
- 显示颜色： 白色/黑/白色/黑
- 款式： IQ6097-109
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 魔术贴粘扣设计，营造可调式贴合感
产品细节
- 手掌：100% 羊皮革。底部：54% 聚酯纤维/45% 氨纶/1% 聚氨酯 (PU 泡沫)。其他：100% 聚酯纤维
- 可调式魔术贴粘扣设计
- 不可洗涤
- 显示颜色： 白色/黑/白色/黑
- 款式： IQ6097-109
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
