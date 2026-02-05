 
Nike Tech Extreme 8 速干高尔夫手套（左手） - 白色/黑/白色/黑

Nike Tech Extreme 8

速干高尔夫手套（左手）

¥169

Nike Tech Extreme 8 速干高尔夫手套（左手）采用优质皮革打造，并在关键部位加入加固设计，提升耐用性。手套背部融入导湿速干且富有弹性的材质，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 白色/黑/白色/黑
  • 款式： IQ6097-109

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 魔术贴粘扣设计，营造可调式贴合感

产品细节

  • 手掌：100% 羊皮革。底部：54% 聚酯纤维/45% 氨纶/1% 聚氨酯 (PU 泡沫)。其他：100% 聚酯纤维
  • 可调式魔术贴粘扣设计
  • 不可洗涤
  •  
