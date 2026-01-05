Nike Tech
Shori 男子夹克
24% 折让
Nike Tech Shori 男子夹克采用时尚超宽松版型与弹性面料，塑就简约利落风范和舒适感受，百搭出众。胸前科技感口袋和肘部立体剪裁，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。
- 显示颜色： 土绿/黑
- 款式： HV0952-364
Nike Tech
24% 折让
Nike Tech Shori 男子夹克采用时尚超宽松版型与弹性面料，塑就简约利落风范和舒适感受，百搭出众。胸前科技感口袋和肘部立体剪裁，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。
Shori 面料
兼具梭织面料的利落外观与针织的舒适感受？这就是 Shori。这种紧密面料质感顺滑、具有弹性，且不失结构感。
安心收纳
按扣式插手口袋可安全储物，搭配胸前经典 Tech 加长包边拉链口袋，为随身物品提供充裕收纳空间。
匠心剪裁
超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验。肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 双向拉链开襟
- 后领内设挂环
- 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 土绿/黑
- 款式： HV0952-364
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。