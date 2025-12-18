Nike Tech
Therma-FIT ADV 男子羽绒夹克
40% 折让
Nike Tech Therma-FIT ADV 男子羽绒夹克采用 Nike Therma-FIT ADV 技术结合耐穿面料，堪称外出理想之选。内置面罩、可拆卸风帽和挡风片，有助抵御寒冷天气。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HQ1502-010
Nike Tech
40% 折让
Nike Tech Therma-FIT ADV 男子羽绒夹克采用 Nike Therma-FIT ADV 技术结合耐穿面料，堪称外出理想之选。内置面罩、可拆卸风帽和挡风片，有助抵御寒冷天气。
保暖技术
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。优质羽绒填充物可有效锁住热量，同时减轻滞重感。
舒适耐穿
该夹克采用棉和锦纶混纺面料，结实耐穿。顺滑梭织里料，舒适出众。
妥帖包覆
全长拉链开襟搭配革新按扣挡风片，有助提升包覆效果。可拆卸拼接风帽，提供出色包覆效果；搭配帽檐和松紧抽绳系统，塑就理想贴合感。内置可拆卸面罩搭配透气孔，营造出色透气性。面罩和口袋采用柔软里料，温暖舒适。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 拉链插手口袋
- 衣身内置拉链口袋
- 后领内侧挂环设计
- 面料：74% 棉/26% 锦纶。拼接/里料/拼接填充物：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：243 克（L码）
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HQ1502-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。