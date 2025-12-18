 
Nike Tech Therma-FIT ADV 男子羽绒夹克 - 亮黄/黑

Nike Tech

Therma-FIT ADV 男子羽绒夹克

24% 折让

Nike Tech Therma-FIT ADV 男子羽绒夹克采用 Nike Therma-FIT ADV 技术结合耐穿面料，堪称外出理想之选。内置面罩、可拆卸风帽和挡风片，有助抵御寒冷天气。


  • 显示颜色： 亮黄/黑
  • 款式： HQ1502-726

保暖技术

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。优质羽绒填充物可有效锁住热量，同时减轻滞重感。

舒适耐穿

该夹克采用棉和锦纶混纺面料，结实耐穿。顺滑梭织里料，舒适出众。

妥帖包覆

全长拉链开襟搭配革新按扣挡风片，有助提升包覆效果。可拆卸拼接风帽，提供出色包覆效果；搭配帽檐和松紧抽绳系统，塑就理想贴合感。内置可拆卸面罩搭配透气孔，营造出色透气性。面罩和口袋采用柔软里料，温暖舒适。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 拉链插手口袋
  • 衣身内置拉链口袋
  • 后领内侧挂环设计
  • 面料：74% 棉/26% 锦纶。拼接/里料/拼接填充物：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：243 克（L码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亮黄/黑
  • 款式： HQ1502-726

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
