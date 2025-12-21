 
Nike Tech Windrunner 男子全长拉链开襟针织夹克 - 浅银/浅烟灰/黑

Nike Tech

Windrunner 男子全长拉链开襟针织夹克

10% 折让

双面皆顺滑的针织面料融入 Nike Windrunner 经典风范，营造非凡舒适感受。Nike Tech Windrunner 男子全长拉链开襟针织夹克采用休闲版型，巧搭左臂经典 Tech 包边拉链口袋及包边下摆和袖口等细节。


  • 显示颜色： 浅银/浅烟灰/黑
  • 款式： IF1326-034

产品细节

  • 刺绣标志
  • 双向拉链
  • 插手口袋
  • 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅银/浅烟灰/黑
  • 款式： IF1326-034

