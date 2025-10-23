 
Nike Tempo 跑步腰包 - 黑/黑/银

Nike Tempo

跑步腰包

¥249

售罄：

此配色当前无货

Nike Tempo 跑步腰包可安全收纳基本小物件，设有内置插袋，便于存放手机。


  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： II5296-082

Nike Tempo

¥249

Nike Tempo 跑步腰包可安全收纳基本小物件，设有内置插袋，便于存放手机。

其他细节

  • 可调节腰带稳固舒适，有助减少晃动
  • 匠心设计，可收纳大多数手机

产品细节

  • 内置钥匙夹扣
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 尺寸：21 x 8.5 x 3 厘米
  • 主体：聚酯纤维/锦纶。内衬：聚酯纤维/氨纶
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： II5296-082

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。