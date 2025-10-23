Nike Tempo
跑步腰包
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Tempo 跑步腰包可安全收纳基本小物件，设有内置插袋，便于存放手机。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： II5296-082
Nike Tempo
¥249
Nike Tempo 跑步腰包可安全收纳基本小物件，设有内置插袋，便于存放手机。
其他细节
- 可调节腰带稳固舒适，有助减少晃动
- 匠心设计，可收纳大多数手机
产品细节
- 内置钥匙夹扣
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 尺寸：21 x 8.5 x 3 厘米
- 主体：聚酯纤维/锦纶。内衬：聚酯纤维/氨纶
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： II5296-082
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。