 
Nike Tempo Repel 女子拒水保暖跑步马甲 - 黑

Nike Tempo Repel 女子拒水保暖跑步马甲设计时尚，采用轻盈合成材质填充物和拒水面料，帮助核心部位保持温暖，减轻滞重感。简洁设计线条搭配简约衣领，助你心无旁骛，加快步伐。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF1244-010

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 轻盈填充物，保暖出众，减轻滞重感

产品细节

  • 正面口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 正面和背面搭配反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF1244-010

