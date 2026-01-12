Nike Tempo
Repel 女子拒水保暖跑步马甲
11% 折让
Nike Tempo Repel 女子拒水保暖跑步马甲设计时尚，采用轻盈合成材质填充物和拒水面料，帮助核心部位保持温暖，减轻滞重感。简洁设计线条搭配简约衣领，助你心无旁骛，加快步伐。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1244-010
Nike Tempo
11% 折让
Nike Tempo Repel 女子拒水保暖跑步马甲设计时尚，采用轻盈合成材质填充物和拒水面料，帮助核心部位保持温暖，减轻滞重感。简洁设计线条搭配简约衣领，助你心无旁骛，加快步伐。
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 轻盈填充物，保暖出众，减轻滞重感
产品细节
- 正面口袋
- 全长拉链开襟设计
- 正面和背面搭配反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1244-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。