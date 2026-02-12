Nike Tempo Swoosh Run
Dri-FIT 女子速干跑步上衣
35% 折让
Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步上衣可导湿速干，助力畅跑。腰部收窄设计结合弧形下摆，在迈步时提供出色包覆效果，缔造心无旁骛的舒适畅跑体验。
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： HV2843-034
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
- 领口拉链开襟设计，助你随心调节造型
- 插肩衣袖顺滑贴合，有助减少摩擦
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 背面饰有反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 背面饰有大号印花耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
