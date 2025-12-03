 
Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步上衣 - 黑/白色

Nike Tempo Swoosh Run

Dri-FIT 女子速干跑步上衣

30% 折让
黑/白色
浅银/白色

Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步上衣可导湿速干，助力畅跑。腰部收窄设计结合弧形下摆，在迈步时提供出色包覆效果，缔造心无旁骛的舒适畅跑体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV2843-010

Nike Tempo Swoosh Run

30% 折让

Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步上衣可导湿速干，助力畅跑。腰部收窄设计结合弧形下摆，在迈步时提供出色包覆效果，缔造心无旁骛的舒适畅跑体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
  • 领口拉链开襟设计，助你随心调节造型
  • 插肩衣袖顺滑贴合，有助减少摩擦

产品细节

  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 背面饰有反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 背面饰有大号印花耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV2843-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。