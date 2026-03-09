Nike Tempo Swoosh Run
Dri-FIT 女子速干跑步夹克
11% 折让
Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步夹克轻盈非凡，助你自在畅跑。梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。后身融入开口设计，营造出色透气性，让你一路畅享透气体验，畅跑不止。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV2648-010
Nike Tempo Swoosh Run
11% 折让
Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步夹克轻盈非凡，助你自在畅跑。梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。后身融入开口设计，营造出色透气性，让你一路畅享透气体验，畅跑不止。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 正面两个拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备
产品细节
- 背面饰有反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 正面饰有大号印制耐克勾标志
- 领口配有拉链挡片
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV2648-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。