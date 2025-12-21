 
¥599

Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干跑步夹克轻盈非凡，助你自在畅跑。梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。后身融入开口设计，营造出色透气性，让你一路畅享透气体验，畅跑不止。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV2648-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 正面两个拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备

产品细节

  • 背面饰有反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 正面饰有大号印制耐克勾标志
  • 领口配有拉链挡片
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
