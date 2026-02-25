Nike Tennis Classic AC
男子运动鞋
20% 折让
低调风格碰撞舒适体验。 Nike Tennis Classic AC 男子运动鞋采用休闲低帮设计，以经典网球鞋为蓝本打造出众外观， 结合皮革鞋面，辅以色彩点缀，在传递简洁时尚气息的同时增添细节感。
- 显示颜色： 珍珠灰/沙堆白/沙堆白
- 款式： IO1551-011
其他细节
- 天然皮革鞋面，缔造舒适贴合的穿着体验
- 橡胶外底搭配人字形底纹，铸就强劲抓地力和出色耐穿性
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和经典风格
产品细节
