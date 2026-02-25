 
Nike Tennis Lifestyle 幼童圆领上衣 - 幻影/蓝色/电子绿/蓝色

Nike Tennis Lifestyle

幼童圆领上衣

21% 折让

无论是在球场奔跑、在游乐场嬉戏还是在电视上观看儿童节目，Nike Tennis Lifestyle 幼童圆领上衣皆可让孩子以网球风造型尽享舒适。采用柔软针织面料，结合落肩设计，塑就舒适感受。此款圆领上衣可搭配 Nike Tennis Lifestyle 针织长裤，打造风格协调的造型。


  • 显示颜色： 幻影/蓝色/电子绿/蓝色
  • 款式： IR8104-057

产品细节

  • 60% 聚酯纤维/17% 棉/18% 莱赛尔纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
