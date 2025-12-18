无论是在球场奔跑、在游乐场嬉戏还是在电视上观看儿童节目，Nike Tennis Lifestyle 幼童圆领上衣皆可让孩子以网球风造型尽享舒适。采用柔软针织面料，结合落肩设计，塑就舒适感受。此款圆领上衣可搭配 Nike Tennis Lifestyle 针织长裤，打造风格协调的造型。

无论是在球场奔跑、在游乐场嬉戏还是在电视上观看儿童节目，Nike Tennis Lifestyle 幼童圆领上衣皆可让孩子以网球风造型尽享舒适。采用柔软针织面料，结合落肩设计，塑就舒适感受。此款圆领上衣可搭配 Nike Tennis Lifestyle 针织长裤，打造风格协调的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。