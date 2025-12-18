 
Nike Tennis Lifestyle 幼童针织长裤 - 黑/红色/红色

Nike Tennis Lifestyle

幼童针织长裤

¥329
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

无论是在球场上奔跑、在游乐场玩耍，还是在电视上观看儿童节目，这款舒适的网球风格长裤都能让孩子轻松驾驭。Nike Tennis Lifestyle 幼童针织长裤采用柔软针织面料，结合经典长裤版型，弹性腰部设计，舒适贴合；插手口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Nike Tennis Lifestyle 针织圆领上衣，打造协调统一的造型。


  • 显示颜色： 黑/红色/红色
  • 款式： IR8103-010

Nike Tennis Lifestyle

¥329

无论是在球场上奔跑、在游乐场玩耍，还是在电视上观看儿童节目，这款舒适的网球风格长裤都能让孩子轻松驾驭。Nike Tennis Lifestyle 幼童针织长裤采用柔软针织面料，结合经典长裤版型，弹性腰部设计，舒适贴合；插手口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Nike Tennis Lifestyle 针织圆领上衣，打造协调统一的造型。

产品细节

  • 60% 聚酯纤维/17% 棉/17% 莱赛尔纤维/6% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/红色/红色
  • 款式： IR8103-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。