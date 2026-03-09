 
Nike Terra Futura365 针织帽 - 调色暗灰

Nike Terra

Futura365 针织帽

17% 折让
调色暗灰
苔木棕色

Nike Terra Futura365 针织帽采用针织结构，时尚舒适，赋予头部妥帖包覆感受。可翻折帽口设计，助力随心混搭不同造型。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HF0176-063

Nike Terra

17% 折让

其他细节

  • Terra 针织帽采用匠心设计，塑就时尚外观
  • 针织结构，舒适非凡

产品细节

  • Nike Futura 标签
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。