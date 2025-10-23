Nike Terra
Futura365 针织帽
¥229
Nike Terra Futura365 针织帽采用针织结构，时尚舒适，赋予头部妥帖包覆感受。帽口可翻折，助力随心混搭不同造型。
- 显示颜色： 苔木棕色
- 款式： HF0176-235
其他细节
- Terra 针织帽采用匠心设计，塑就时尚外观
- 针织结构，舒适非凡
产品细节
- Nike Futura 标签
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
