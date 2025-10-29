Nike Terra Manta
女子运动鞋
18% 折让
Nike Terra Manta 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，旨在致敬过往经典鞋款。 该鞋款采用豹纹图案点缀鞋口，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 珍珠白/巴洛克棕/队红/珍珠灰
- 款式： IM6689-202
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气舒适
- 橡胶鞋底采用局部包边缝线和鞋钉式底纹设计，塑就出众耐穿性和强劲抓地力
- 外底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿
产品细节
- 低帮版型
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
