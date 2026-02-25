 
Nike Terrascout 大童运动靴 - 幻影/浅碳色/明亮紫/冲击绿

Nike Terrascout

大童运动靴

23% 折让
幻影/浅碳色/明亮紫/冲击绿
黑/煤黑

穿上 Nike Terrascout 大童运动靴，轻松驾驭不同地形。外底匠心底纹，铸就强劲抓地力；天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿；纹理挡泥片，有助应对不良天气因素。 此外，起绒里料、后跟提拉设计结合加垫鞋舌，令鞋款便于穿脱，助力轻松开启探索之旅。


  • 显示颜色： 幻影/浅碳色/明亮紫/冲击绿
  • 款式： IH7683-002

探索之旅，稳稳开启

橡胶外底融入耐穿底纹，铸就非凡抓地力。 外底弯曲凹槽带来柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。

轻松穿脱

鞋口后侧略低，巧搭鞋舌与后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱。

匠心细节，温暖舒适

鞋口采用绗缝设计，搭配柔软起绒里料，令双足在寒冷天气中保持温暖。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影/浅碳色/明亮紫/冲击绿
  • 款式： IH7683-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

