Nike Terrascout
大童运动靴
14% 折让
穿上 Nike Terrascout 大童运动靴，轻松驾驭不同地形。外底匠心底纹，铸就强劲抓地力；天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿；纹理挡泥片，有助应对不良天气因素。 此外，起绒里料、后跟提拉设计结合加垫鞋舌，令鞋款便于穿脱，助力轻松开启探索之旅。
- 显示颜色： 亚麻/月蚀古铜/深夜蓝/黑
- 款式： IH7683-200
探索之旅，稳稳开启
橡胶外底融入耐穿底纹，铸就非凡抓地力。 外底弯曲凹槽带来柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。
轻松穿脱
鞋口后侧略低，巧搭鞋舌与后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱。
匠心细节，温暖舒适
鞋口采用绗缝设计，搭配柔软起绒里料，令双足在寒冷天气中保持温暖。
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
