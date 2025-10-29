Nike Terrascout
耐克小探索家幼童反光装饰运动鞋
¥529
Nike Terrascout 耐克小探索家幼童反光装饰运动鞋堪称小小探索家的理想战靴，采用抓地力出众的外底，铸就强劲抓地力；天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿；纹理挡泥片，有助应对不良天气因素。此外，起绒里料结合鞋口处魔术贴粘扣设计，为小脚丫营造舒适稳固的贴合感，助力自在探索。
- 显示颜色： 亚麻/月蚀古铜/深夜蓝/黑
- 款式： IH7681-200
探索之旅，稳稳开启
橡胶外底融入耐穿底纹，铸就非凡抓地力。外底弯曲凹槽带来柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。
轻松穿脱
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和提拉设计，方便穿脱。鞋口后侧略低，便于小宝贝轻松穿入。
匠心细节，温暖舒适
鞋口采用绗缝设计，搭配柔软起绒里料，有助稚嫩双足在寒冷天气中保持温暖。
产品细节
- 弹性鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
