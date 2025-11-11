Nike Terrascout 耐克小探索家
幼童运动靴
¥529
售罄：
此配色当前无货
让小宝贝穿上 Nike Terrascout 幼童运动靴，无所畏惧，勇往直前。纹理挡泥片，帮助应对恶劣天气；柔软起绒里料，帮助稚嫩双足保持温暖舒适。结实橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： FV4174-001
探索之旅，稳稳开启
橡胶外底融入耐穿底纹，铸就非凡抓地力。外底弯曲凹槽缔造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。
轻松穿脱
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带和提拉设计，方便穿脱。鞋口后侧略低，便于小宝贝轻松穿入。
匠心细节，温暖舒适
鞋口采用绗缝设计，搭配柔软起绒里料，令稚嫩双足在寒冷天气中保持温暖。
产品细节
- 弹性鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
