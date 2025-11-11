 
Nike Terrascout 耐克小探索家幼童运动靴 - 黑/煤黑

Nike Terrascout 耐克小探索家

幼童运动靴

¥529
黑/煤黑
麻黄/暗调勃艮第酒红/牛仔蓝绿/淡象牙白

售罄：

此配色当前无货

让小宝贝穿上 Nike Terrascout 幼童运动靴，无所畏惧，勇往直前。纹理挡泥片，帮助应对恶劣天气；柔软起绒里料，帮助稚嫩双足保持温暖舒适。结实橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： FV4174-001

Nike Terrascout 耐克小探索家

¥529

让小宝贝穿上 Nike Terrascout 幼童运动靴，无所畏惧，勇往直前。纹理挡泥片，帮助应对恶劣天气；柔软起绒里料，帮助稚嫩双足保持温暖舒适。结实橡胶外底，提供强劲抓地力。

探索之旅，稳稳开启

橡胶外底融入耐穿底纹，铸就非凡抓地力。外底弯曲凹槽缔造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。

轻松穿脱

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带和提拉设计，方便穿脱。鞋口后侧略低，便于小宝贝轻松穿入。

匠心细节，温暖舒适

鞋口采用绗缝设计，搭配柔软起绒里料，令稚嫩双足在寒冷天气中保持温暖。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： FV4174-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。