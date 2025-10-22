 
The Nike Premier II TF 男/女人造场地足球鞋 - 黑/黑/白色

The Nike Premier II TF

男/女人造场地足球鞋

¥599

售罄：

此配色当前无货

The Nike Premier II TF 男/女人造场地足球鞋体现足球运动的精髓。柔软的皮革与合成材质组合鞋面带来缓震触球感，鞋底的橡胶提供可驾驭人造场地的抓地力。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： AO9377-010

The Nike Premier II TF

¥599

出众性能，赛场佳选

The Nike Premier II TF 男/女人造场地足球鞋体现足球运动的精髓。柔软的皮革与合成材质组合鞋面带来缓震触球感，鞋底的橡胶提供可驾驭人造场地的抓地力。

其他细节

  • 皮革带来非凡柔软触感
  • 折叠鞋舌覆盖鞋带顶部，缔造亮眼的光滑表面
  • 加宽鞋带区域，令鞋款易于穿脱

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： AO9377-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。