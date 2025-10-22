The Nike Premier II TF
男/女人造场地足球鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
The Nike Premier II TF 男/女人造场地足球鞋体现足球运动的精髓。柔软的皮革与合成材质组合鞋面带来缓震触球感，鞋底的橡胶提供可驾驭人造场地的抓地力。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： AO9377-010
The Nike Premier II TF
¥599
出众性能，赛场佳选
The Nike Premier II TF 男/女人造场地足球鞋体现足球运动的精髓。柔软的皮革与合成材质组合鞋面带来缓震触球感，鞋底的橡胶提供可驾驭人造场地的抓地力。
其他细节
- 皮革带来非凡柔软触感
- 折叠鞋舌覆盖鞋带顶部，缔造亮眼的光滑表面
- 加宽鞋带区域，令鞋款易于穿脱
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： AO9377-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。