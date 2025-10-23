 
Nike Therma 男子全长拉链开襟训练连帽衫 - 银河绿/黑

穿上 Nike Therma 男子全长拉链开襟训练连帽衫，帮助应对不良天气。后身略微加长，提升包覆效果。保暖设计结合柔软起绒内里，帮助身体保持温暖。


  • 显示颜色： 银河绿/黑
  • 款式： CU7359-337

舒适保暖，畅享户外

穿上 Nike Therma 男子全长拉链开襟训练连帽衫，帮助应对不良天气。后身略微加长，提升包覆效果。保暖设计结合柔软起绒内里，帮助身体保持温暖。

保暖叠搭

Nike Therma 面料有助管理身体自然热量，高性能设计在温度降低时帮助保持温暖。

包覆出众

正面拉链可拉至下巴处，有助防护；后身采用加长设计，在你运动时提供出众包覆效果。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 拉链口袋添加网眼布衬里
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 银河绿/黑
  • 款式： CU7359-337

