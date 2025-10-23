Nike Therma
男子全长拉链开襟训练连帽衫
¥699
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Therma 男子全长拉链开襟训练连帽衫，帮助应对不良天气。后身略微加长，提升包覆效果。保暖设计结合柔软起绒内里，帮助身体保持温暖。
- 显示颜色： 银河绿/黑
- 款式： CU7359-337
舒适保暖，畅享户外
保暖叠搭
Nike Therma 面料有助管理身体自然热量，高性能设计在温度降低时帮助保持温暖。
包覆出众
正面拉链可拉至下巴处，有助防护；后身采用加长设计，在你运动时提供出众包覆效果。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 拉链口袋添加网眼布衬里
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
