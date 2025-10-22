Nike Therma
男子篮球长裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma 长裤采用轻微起绒面料，帮助锁住身体自然热量，在冷天外出期间助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AT3261-010
出色御寒，舒适体验
其他细节
- Nike Therma 面料帮助锁住身体自然热量，令你畅享温暖感受
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 右臀部配有拉链口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 标准贴合
- 可调式弹性腰部设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
