 
Nike Therma 男子篮球长裤 - 黑/白色

Nike Therma

男子篮球长裤

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma 长裤采用轻微起绒面料，帮助锁住身体自然热量，在冷天外出期间助你保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AT3261-010

出色御寒，舒适体验

Nike Therma 长裤采用轻微起绒面料，帮助锁住身体自然热量，在冷天外出期间助你保持舒适。

其他细节

  • Nike Therma 面料帮助锁住身体自然热量，令你畅享温暖感受
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 右臀部配有拉链口袋，提供安全储物空间

产品细节

  • 标准贴合
  • 可调式弹性腰部设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
