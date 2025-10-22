Nike Therma Element 3.0
男子长袖跑步上衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma Element 3.0 男子长袖跑步上衣，轻盈透气，塑就自由无拘的穿着体验。内置手套带来额外包覆效果。
- 显示颜色： 线灰/调色/帆白
- 款式： BV4708-221
Nike Therma Element 3.0
¥549
轻盈透气，温暖双手
Nike Therma Element 3.0 男子长袖跑步上衣，轻盈透气，塑就自由无拘的穿着体验。内置手套带来额外包覆效果。
柔软质感
Nike Therma 面料有助管理身体自然热量，高性能设计在温度降低时帮助保持温暖。
轻盈透气，舒适温暖
内侧巧搭方格设计，营造温暖透气感受。正面采用闭合式网眼布，提升保暖效果。
温暖双手
袖口翻转即可作为手套，在寒冷天气有助双手保持温暖。匠心面料柔软舒适，拇指孔塑就稳固贴合效果。
其他细节
- 外层面料触感柔滑
- 背面采用匠心设计，提供出色透气性
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 反光细节
- 95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 线灰/调色/帆白
- 款式： BV4708-221
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。