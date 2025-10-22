 
Nike Therma Element 3.0 男子长袖跑步上衣 - 线灰/调色/帆白

Nike Therma Element 3.0

男子长袖跑步上衣

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma Element 3.0 男子长袖跑步上衣，轻盈透气，塑就自由无拘的穿着体验。内置手套带来额外包覆效果。


  • 显示颜色： 线灰/调色/帆白
  • 款式： BV4708-221

轻盈透气，温暖双手

柔软质感

Nike Therma 面料有助管理身体自然热量，高性能设计在温度降低时帮助保持温暖。

轻盈透气，舒适温暖

内侧巧搭方格设计，营造温暖透气感受。正面采用闭合式网眼布，提升保暖效果。

温暖双手

袖口翻转即可作为手套，在寒冷天气有助双手保持温暖。匠心面料柔软舒适，拇指孔塑就稳固贴合效果。

其他细节

  • 外层面料触感柔滑
  • 背面采用匠心设计，提供出色透气性

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 反光细节
  • 95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。