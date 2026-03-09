Nike
Therma-FIT 大童加绒上衣
13% 折让
Nike Therma-FIT 大童加绒上衣采用连帽设计，质感轻盈，缔造非凡舒适的穿着感受。搭载 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖。内里经加绒处理，提升柔软度和保暖性。
- 显示颜色： 白色/浅烟灰
- 款式： HV0197-100
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 领口拉链开襟设计，可供自主调节透气效果
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
