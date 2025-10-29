 
Nike Therma-FIT 女子长裤 - 黑/浅铁矿石灰

Nike Therma-FIT

女子长裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma-FIT 女子长裤采用保暖面料设计，助你在寒冷天气自在往返训练途中。加绒面料助你在放松后畅享温暖舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/浅铁矿石灰
  • 款式： DQ6262-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术令你在寒冷天气畅享温暖体验
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机，同时令双手保持温暖

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/浅铁矿石灰
  • 款式： DQ6262-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。