Nike Therma-FIT
女子长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma-FIT 女子长裤采用保暖面料设计，助你在寒冷天气自在往返训练途中。加绒面料助你在放松后畅享温暖舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/浅铁矿石灰
- 款式： DQ6262-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术令你在寒冷天气畅享温暖体验
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机，同时令双手保持温暖
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
