Nike
Therma-FIT 男子加绒套头连帽衫
10% 折让
Nike Therma-FIT 男子加绒套头连帽衫专为冷天训练打造。弹性针织面料结合加绒内里，助你在训练过程中保持温暖舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2193-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 风帽搭配抽绳设计，可束紧可松开，御寒有型兼备
产品细节
- 正面口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
