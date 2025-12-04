Nike Therma-FIT
男子加绒训练全长拉链开襟连帽衫
11% 折让
穿上 Nike Therma-FIT 男子加绒训练全长拉链开襟连帽衫，助你在训练中火力全开。柔软加绒针织面料，升级舒适体验，助力日常训练表现跃升新层次。休闲版型，助你自如伸展弯腰，营造自在无拘的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DQ4831-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软针织面料，内里加绒，助你畅享温暖舒适
- 左袖配有拉链口袋，便于存放钥匙或卡片
产品细节
- 全长拉链前开襟设计
- 梭织拉链头
- 正面口袋
- 印花后领内里镶边
- 三片式拼接风帽
- 抽绳风帽搭配金属孔眼
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
