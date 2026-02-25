 
Nike Therma-FIT 男子加绒训练全长拉链开襟连帽衫 - 调色暗灰/微粒灰/黑

Nike Therma-FIT

男子加绒训练全长拉链开襟连帽衫

20% 折让
调色暗灰/微粒灰/黑
黑/黑/白色

穿上 Nike Therma-FIT 男子加绒训练全长拉链开襟连帽衫，助你在训练中火力全开。柔软加绒针织面料，升级舒适体验，助力日常训练表现跃升新层级。休闲版型，助你自如伸展弯腰，营造自在无拘的穿着体验。


  • 显示颜色： 调色暗灰/微粒灰/黑
  • 款式： DQ4831-063

20% 折让

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 柔软针织面料，内里加绒，助你畅享温暖舒适
  • 左臂配有拉链口袋，便于存放钥匙或卡片

产品细节

  • 全长拉链前开襟设计
  • 梭织拉链头
  • 正面口袋
  • 印花后领内里镶边
  • 三片式拼接风帽
  • 抽绳风帽搭配金属孔眼
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。