Nike
Therma-FIT ADV 男子反光跑步马甲
¥999
不分昼夜，随心畅跑。Nike Therma-FIT ADV 男子反光跑步马甲添加合成材质填充物，帮助身体核心部位保持温暖，助你畅跑无阻。采用经典版型，方便叠搭人气跑步上衣，且不增加滞重感。
- 显示颜色： 银
- 款式： IM6279-027
革新保暖
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。整版融入轻盈合成材质填充物，帮助核心部位保持温暖舒适。
叠搭风格，轻松演绎
顺滑梭织里料，便于叠搭其他衣物。
其他细节
- 全长拉链开襟设计，可供轻松调节包覆效果
- 拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备
产品细节
- 反光面料
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 弹性下摆
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
