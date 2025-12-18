Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel

¥1,059 ¥1,499 29% 折让

寒冷天气也无法阻挡你的跑步征程。Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel 男子羽绒拼接拒水跑步夹克应运而生，保暖出众。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。该夹克采用耐穿拒水梭织面料，有助应对潮湿天气。搭配可收纳风帽，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，均可为你提供多元穿搭选择。

保暖技术，助力冷天畅跑 前身拼接添加羽绒填充物，在冷天畅跑之际为核心部位保暖。其他部位则添加轻盈合成材质填充物，令保暖性与轻盈度达成理想平衡。 不惧雨水 轻盈梭织面料可有效拒水，助你在潮湿天气保持干爽。 专属包覆 可收纳风帽，在不用时可塞入衣领中；在需要时拉开衣领拉链，即可展开风帽。

其他细节 拉链口袋，便于安全存放跑步所需物品