女子高腰加绒九分裤
Nike Therma-FIT One 女子高腰加绒九分裤经匠心设计，无论是健身、去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可为你带来休闲舒适感受。轻盈弹性面料表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为柔软非凡的加绒设计，令你舒适又有型。该九分裤搭载 Therma-FIT 技术，有助在气温较低时保持温暖，造就冷天佳选；并配有两个侧边口袋，可供收纳随身物品。
- 显示颜色： 碳素灰/白色
- 款式： FB5432-091
其他细节
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 罗纹裤管口，有助在运动中稳固裤身
- 弹性腰部配有抽绳，供你打造理想贴合感
产品细节
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
