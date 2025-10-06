Nike Therma-FIT One 女子高腰加绒九分裤经匠心设计，无论是健身、去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可为你带来舒适贴合感受。轻盈弹性面料表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为柔软非凡的加绒设计，令你舒适又有型。该九分裤搭载 Therma-FIT 技术，有助在气温较低时保持温暖，造就冷天佳选；并配有两个侧边口袋，可供收纳随身物品。

显示颜色： 黑/白色

款式： FB5432-010