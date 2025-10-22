Nike Therma-FIT Victory
男子高尔夫上衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma-FIT Victory 男子高尔夫上衣采用匠心设计，叠搭或单穿皆宜，是寒冷天气中的常备佳选。柔软起绒面料帮助身体和手臂有效保暖；上背部等频繁活动区域融入弹性梭织面料，提供充足的活动空间，助你在挥杆时火力全开。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/尘光子色/黑
- 款式： DA2922-100
保暖佳选
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术有助调节身体自然热量，令你在寒冷天气畅享温暖体验
- 上背部、肩部以及衣领采用梭织外接片设计，可随身体动作伸展，令你畅动自如
- 衣领正面采用凹口设计，有助减少击球时的干扰因素
- 袖口搭配弹性包边设计，有助运动时稳固衣身
- Swoosh 饰于左侧衣袖，彰显出色风采
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
