Nike Therma Flex Exploration 男子篮球短裤轻盈保暖且质感非凡，塑就灵活无拘的运动体验。镶边设计升级，塑就新颖外观和质感。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： CD0313-121
现代比赛，非凡质感
其他细节
其他细节
- Nike Therma Flex 面料，帮助保持温暖，高弹纱线随身体自如伸展
- 网眼布覆面，缔造富有对比效果的外观和质感
- 实用拉链口袋，提供便于存取的安全收纳空间
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
