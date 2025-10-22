 
Nike Therma Flex Exploration 男子篮球短裤 - 白色/白色/黑

Nike Therma Flex Exploration

男子篮球短裤

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma Flex Exploration 男子篮球短裤轻盈保暖且质感非凡，塑就灵活无拘的运动体验。镶边设计升级，塑就新颖外观和质感。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CD0313-121

Nike Therma Flex Exploration

40% 折让

现代比赛，非凡质感

Nike Therma Flex Exploration 男子篮球短裤轻盈保暖且质感非凡，塑就灵活无拘的运动体验。镶边设计升级，塑就新颖外观和质感。

其他细节

  • Nike Therma Flex 面料，帮助保持温暖，高弹纱线随身体自如伸展
  • 网眼布覆面，缔造富有对比效果的外观和质感
  • 实用拉链口袋，提供便于存取的安全收纳空间

产品细节

  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 插手口袋
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CD0313-121

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。