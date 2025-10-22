 
Nike Therma Tapered 男子训练长裤 - 黑曜石色/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma Tapered 男子训练长裤兼顾保暖和舒适，助你在训练期间和训练前后保持温暖干爽。柔软面料，舒适亲肤。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： 932258-451

出众保暖

其他细节

  • 柔软面料融入 Nike Therma 技术，有助保暖御寒
  • 采用锥形设计，营造心无旁骛的运动体验

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 侧边口袋设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。