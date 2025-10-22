Nike Therma
Tapered 男子训练长裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma Tapered 男子训练长裤兼顾保暖和舒适，助你在训练期间和训练前后保持温暖干爽。柔软面料，舒适亲肤。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： 932258-451
出众保暖
其他细节
- 柔软面料融入 Nike Therma 技术，有助保暖御寒
- 采用锥形设计，营造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
