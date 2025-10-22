 
Nike Throwback 男子篮球短裤 - 急流水鸭青/白色/全域紫

Nike Throwback

男子篮球短裤

Nike Throwback 短裤的设计灵感源自 90 年代经典队服，再现此时代的醒目不羁风范。采用利落轻盈的起皱梭织面料和透气网眼布里料设计，精选配色旨在向复古篮球传承致敬。


  • 显示颜色： 急流水鸭青/白色/全域紫
  • 款式： AJ3899-415

轻盈短裤，篮球黄金年代灵感

Nike Throwback 短裤的设计灵感源自 90 年代经典队服，再现此时代的醒目不羁风范。采用利落轻盈的起皱梭织面料和透气网眼布里料设计，精选配色旨在向复古篮球传承致敬。

其他细节

  • 梭织面料融入网眼布里料，轻盈透气且舒适非凡
  • 侧边口袋设计，便于存取物品
  • 外置抽绳设计，塑就优质细节

产品细节

  • 宽松版型结合宽大剪裁
  • 面料：100% 锦纶。口袋包/里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
