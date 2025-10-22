Nike Throwback 短裤的设计灵感源自 90 年代经典队服，再现此时代的醒目不羁风范。采用利落轻盈的起皱梭织面料和透气网眼布里料设计，精选配色旨在向复古篮球传承致敬。

