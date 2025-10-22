Nike Throwback
男子篮球短裤
Nike Throwback 短裤的设计灵感源自 90 年代经典队服，再现此时代的醒目不羁风范。采用利落轻盈的起皱梭织面料和透气网眼布里料设计，精选配色旨在向复古篮球传承致敬。
- 显示颜色： 急流水鸭青/白色/全域紫
- 款式： AJ3899-415
Nike Throwback
轻盈短裤，篮球黄金年代灵感
其他细节
- 梭织面料融入网眼布里料，轻盈透气且舒适非凡
- 侧边口袋设计，便于存取物品
- 外置抽绳设计，塑就优质细节
产品细节
- 宽松版型结合宽大剪裁
- 面料：100% 锦纶。口袋包/里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
