Nike Tiempo Legend SE
耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
十多年来，Nike Tiempo Legend SE 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋一直为各代球员提供控球能力，让他们能够轻松突破防守。这款设计致敬了 Tiempo V 系列的“黄金触感”（“Touch of Gold”），那是专为那位传奇球员打造的经典鞋款。合成革鞋面经焕新打造，但仍沿袭了 2015 年令其享誉盛名的醒目风格。
- 显示颜色： 金属山峰白/金属金币色
- 款式： IF4388-100
强劲抓地，驾驭球场
前足锥形鞋钉提供恰到好处的抓地力，同时提高舒适度和耐穿性。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 匠心底板
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
