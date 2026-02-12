 
Nike Tiempo Legend SE 耐克传奇系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋 - 金属山峰白/金属金币色

Nike Tiempo Legend SE

耐克传奇系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋

39% 折让

售罄：

此配色当前无货

十多年来，Nike Tiempo Legend SE 耐克传奇系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋一直为各代球员提供控球能力，让他们能够轻松突破防守。这款设计致敬了 Tiempo V 系列的“黄金触感”（“Touch of Gold”），那是专为那位传奇球员打造的经典鞋款。合成革鞋面经焕新打造，但仍沿袭了 2015 年令其享誉盛名的醒目风格。


  • 显示颜色： 金属山峰白/金属金币色
  • 款式： IF4389-100

Nike Tiempo Legend SE

39% 折让

十多年来，Nike Tiempo Legend SE 耐克传奇系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋一直为各代球员提供控球能力，让他们能够轻松突破防守。这款设计致敬了 Tiempo V 系列的“黄金触感”（“Touch of Gold”），那是专为那位传奇球员打造的经典鞋款。合成革鞋面经焕新打造，但仍沿袭了 2015 年令其享誉盛名的醒目风格。

强劲抓地，耀动街头

Cushlon 中底，提供富有弹性的舒适脚感。出众抓地底纹，在非草坪地面上提供强劲抓地力。

产品细节

  • 可驾驭街头、球场和室内地面
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 金属山峰白/金属金币色
  • 款式： IF4389-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。