Nike Tiempo Ligera Pro
耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
¥899
攻无不克，绿茵利器。Nike Tiempo Ligera Pro 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用全新 TechLeather 材料和全掌型底板，旨在助你稳稳掌控脚下足球。这种组合为你带来轻盈而熟悉的足底体验，同时保留掌控感。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉/黑
- 款式： HQ3158-146
柔软非凡
鞋面采用缝合式 TechLeather 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。
出色贴合
鞋面采用 TechLeather 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感，且不会过度拉伸。
强劲抓地，驾驭球场
锥形鞋钉提供出众抓地力，同时缔造舒适度和耐穿性。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
