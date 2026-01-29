 
Nike Tiempo Ligera Pro LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 红古铜/玫瑰金

攻无不克，绿茵利器。Nike Tiempo Ligera Pro LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用全新 TechLeather 鞋面和全掌型底板，旨在助你稳稳掌控脚下足球。这种组合为你带来轻盈而熟悉的足底体验，同时保留掌控感。


  • 显示颜色： 红古铜/玫瑰金
  • 款式： IO9607-960

柔软非凡

鞋面采用缝合式 TechLeather 材料，为关键部位注入柔软触感，助力创意带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。

出色贴合

鞋面采用 TechLeather 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感，且不会过度拉伸。

强劲抓地，驾驭球场

锥形鞋钉提供出众抓地力，同时缔造舒适度和耐穿性。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
