Nike Tiempo Maestro Academy
耐克天迫系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
¥599
攻无不克，绿茵利器。穿上 Nike Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。采用 FlyTouch 材料制成，触感柔软，让你尽情掌控触球，轻松撕开防线。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉/黑
- 款式： IB4479-146
Nike Tiempo Maestro Academy
¥599
攻无不克，绿茵利器。穿上 Nike Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。采用 FlyTouch 材料制成，触感柔软，让你尽情掌控触球，轻松撕开防线。
触感柔软
轻盈的 FlyTouch 鞋面，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。
自然贴合
FlyTouch 材料，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。
强劲抓地，驾驭球场
底板鞋钉采用空心设计，在人造场地上提供更好的抓地力。前足和后跟部位的鞋钉，助你从容切换速度。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉/黑
- 款式： IB4479-146
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。