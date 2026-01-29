 
Nike Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 白色/赛车蓝/爆炸粉/黑

Nike Tiempo Maestro Academy

耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

攻无不克，绿茵利器。穿上 Nike Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，让你掌控触球。采用 FlyTouch 材料制成，触感柔软，让你尽情掌控触球，轻松撕开防线。


  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉/黑
  • 款式： IB4484-146

触感柔软

FlyTouch 材料，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。

自然贴合

FlyTouch 材料，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会过度拉伸。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉/黑
  • 款式： IB4484-146

