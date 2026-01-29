攻无不克，绿茵利器。穿上 Nike Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，让你掌控触球。采用 FlyTouch 材料制成，触感柔软，让你尽情掌控触球，轻松撕开防线。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。